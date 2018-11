Sofia Helin spelar politisk prinsessa

– Det känns som att det är på tiden. I Norge har det handlat mycket om hur duktiga killarna var under andra världskriget, men det är dags att börja berätta kvinnornas historia, säger Sofia Helin till TT.

Norska manusförfattarna Alexander Eik och Linda May Kallestein har ägnat sju år åt att göra efterforskningar om den norska kungafamiljens tid i exil under andra världskriget. Resultatet är en dramaserie med inslag av politisk thriller, enligt Sofia Helin. Och hon tvekade inte när hon fick frågan om att spela huvudrollen som den svenskfödda norska kronprinsessan.

– Det är en hjältinna med en oberättad historia, den verkar helt enkelt ha glömts bort. Det finns någonting i berättelsen om att gå från att vara en galjonsfigur, som kungliga ofta är, till att arbeta politiskt. Hennes historia verkar ha sopats under mattan, kanske för att det blev mycket skvaller i tidningarna om att hon påstods ha haft en relation med president Roosevelt.

Flydde till Sverige

När Norge invaderades av tyskarna 1940 flydde den norska kronprinsfamiljen, inklusive Norges nuvarande kung Harald som då var bara tre år gammal, till Sverige. Men svenska regeringen och kung Gustav V ville inte äventyra relationerna till Tyskland och Märtha blev i stället inbjuden av vännerna Franklin D Roosevelt och hans fru Eleanor att komma och bo i Vita huset.

– Jag blev fascinerad, för jag hade aldrig hört talas om denna kvinna. Och Roosevelt verkar ha varit väldigt förtjust i henne. Det första han gjorde efter att Pearl Harbour anfallits var att ringa henne. Det var självklart en svår balansgång, där hon kunde utnyttja det för att försöka få hjälp till Norge. Vi påstår inte att de hade en kärleksaffär, men flera källor har bekräftat för manusförfattarna att Märtha var "the love of his life", säger Sofia Helin.

"Skillnad i budget"

"Atlantic crossing" har planerad premiär 2021. Det kungliga dramat följer i fotspåren av framgången för den brittiska serien "The Crown".

– Det finns förstås ett intresse för kungligheter och att skildra den världen som annars är så stängd för allmänhetens blick. Men det är stor skillnad i budget, jag tror att ett enda avsnitt av The Crown kostar lika mycket som hela vår serie, säger Sofia Helin, som också står som medproducent.

TT: Du spelade nyligen på tyska i "Berlin - under samma himmel" och verkar förstå danska utan problem i "Bron". Nu ska du lära dig norska. Är du ett språkgeni?

– Jag kan ju engelska bättre än tyska, men jag tycker att det gick förvånansvärt bra. Man behöver ju hjälp, så nu har jag en språkcoach som lär mig norska. Varje språk har sitt dna och man behöver förstå det skådespelartekniska bakom. Att vara människa är samma sak, även om man skildrar det på olika språk.