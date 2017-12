Solange ställer in konsert

Den amerikanska artisten Solange, även känd som Beyoncés lillasyster, har tvingats ställa in sin kommande konsert på nyårsafton på festivalen Afropunk i Sydafrika på grund av hälsoproblem, rapporterar flera amerikanska medier.

Hon har i ett inlägg på sitt Instagramkonto skrivit att hon de senaste fem månaderna har behandlat en störning i det autonoma nervsystemet.

"Det har varit en resa som inte har varit lätt för mig. Ibland känner jag mig lugn, och ibland inte så lugn alls. Det är en komplicerad diagnos", skriver hon bland annat i inlägget.

Solange är bland annat känd för låtar som "Cranes in the sky" och "Don't touch my hair". Hennes senaste album, "A seat at the table", kom i fjol.