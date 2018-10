"Solsidan" återvänder - med tre nya säsonger

Först meddelade TV4 att det inte fanns några planer på att återuppväcka "Solsidan", utan att man skulle låta seriens femte säsong bli den sista. Men serien tuffade på med starka tittarsiffror på slutet och när sedan långfilmen sågs av 1,3 miljoner vände kanalen helt.

Till DN säger Josefine Tengblad, dramachef på TV4 och C More att serien har en "lägereldsfaktor" som är unik. "Solsidan" har blivit ett samtalsämne i fikarummen och samlar tv-tittarna.

– I dag tänker vi i betydligt längre cykler än första visningen i TV4. Sedan har ju serien ett liv på C More. Att beställa tre säsonger på ett bräde ger serieskaparna möjlighet att jobba med långa bågar - även om avsnitten skrivs tätt in på inspelningen, säger hon.

Seriens skapare Felix Herngren avslöjar att nya säsongen utspelar sig några år efter att långfilmen slutade och att hans rollfigur Alex är återförenad med Mia Skäringers Anna. Övriga skådespelare återvänder till sina roller och premiären planeras till 2019.