Souleyman till Stockholm

Omar Souleyman spelar på Under Bron i Stockholm den 14 mars för att uppmärksamma barnens situation i krigets Syrien. Under kvällen blir det även dj-set med nederländska Jameszoo, franska Sam Tiba och den svenska trion Naar.

Arrangör är hjälporganisationen War Child och konserten ingår i det större evenemanget 8 hours for Syria. Det hela kommer att livesändas via organisationens Facebook-sida.

Souleyman är bröllopssångaren från Ras al Ayn i Syren som har släppt en lång rad album och samarbetat med artister som Björk, Four Tet och Damon Albarn. Han har spelat i Sverige ett flertal gånger, dock inte utan byråkratiska svårigheter. 2013 tvingades han ställa in sin medverkan på festivalen Stockholm Music & Arts efter att ha nekats visum. Händelsen fick internationell uppmärksamhet och Souleyman fick till slut visum senare samma sommar och uppträdde i stället på Way Out West i Göteborg. 2016 nekades hans keyboardist visum och en spelning i Stockholm såg därför ut att inte bli av, men kunde till slut genomföras. I fjol spelade han på Gather Festival i Stockholm.