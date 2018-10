Soulstjärnan drabbad av bröstcancer

Den amerikanska soulsångerskan Candi Staton har diagnostiserats med bröstcancer, skriver Pitchfork.

Hon berättar själv om sjukdomen i ett längre uttalande.

"Efter allt jag gått igenom i livet - våld i hemmet, dåliga förhållanden, alkoholism och bråk med skivbolag - är det här det sista jag trodde mig behöva genomlida. Men det gör jag och jag tänker övervinna det", säger hon.

I dagarna börjar hon sin behandling och hon uppmanar alla kvinnor att låta undersöka sig.

78-åriga Staton började sin bana i gospelkyrkor i amerikanska södern som liten. Under 70-talet fick hon titeln "First lady of southern soul" med låtar som "Young hearts run free".

Tidigare i år gav hon ut sitt 30:e studioalbum "Unstoppable".