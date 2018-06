Spiritualized flaggar för skivsläpp

Det brittiska bandet Spiritualized antyder att ny musik kan vara på väg, rapporterar NME.

På sociala medier har bandet raderat alla tidigare inlägg för att i stället publicera ett filmklipp på morsealfabetet på en orange bakgrund som stavar frasen "A perfect miracle".

Tidigare avslöjade bandets frontfigur Jason Pierce att ett nytt album skulle släppas under 2017, vilket inte hände. I samma veva kommenterade Jason Pierce sitt skapande för The Independent:

– Jag är mycket äldre nu och på något konstigt sätt tror jag att det här är min sista platta... Jag har redan gjort så mycket och förverkligat massor av idéer.

Bandet bildades 1990 och blev en del av nittiotalets brittpopvåg. Skivan "Ladies and gentlemen we are floating in space" från 1997 anses ofta vara bandets mästerverk. Senaste plattan "Sweet heart sweet light" släpptes 2012.