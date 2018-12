"Star Trek"-författare död

Emmynominerade manusförfattaren, regissören och producenten John DF Black är död, skriver Hollywood reporter.

Black var en av manusförfattarna till den kultförklarade blaxploitationfilmen "Shaft" från 1971. Men han var kanske mest känd för att ha skrivit manus till och producerat "Star Trek: The original series" och senare "Star Trek: The next generation".

Under sina många år i film- och tv-branschen han Black också arbeta med bland annat "Charlies Änglar", "Hawaii Five-O", "Mission: Impossible" och "Mannix".

John DF Black avled i sitt hem i Kalifornien i USA i slutet av november, 85 år gammal.