"Star wars"-skådis utsatt för näthat

Den amerikanska skådespelaren Kelly Marie Tran har utsatts för rasistiska och sexistiska trakasserier på nätet, vilket lett till att hon raderat alla sina inlägg på sitt officiella Instagramkonto.

Tran gjorde rollen som mekanikern Rose Trico i den senaste "Star wars"-filmen "The last jedi", och blev därmed den första icke-vita kvinnan i en ledande roll i filmserien. Hennes rollprestation innebar en hatsvans av fans som riktade in sig på hennes etnicitet och utseende, skriver BBC.

Filmens regissör har tidigare försvarat Tran i sociala medier och kallat hennes hatare för "mansbebisar". Även Chris Brennan, chef över fancluben Star Walking Inc, sätter ned foten mot nätmobbningen:

– Folk kan vara väldigt måna om 'Star wars'-universumet och vad de anser att det är skyldiga dem, men de måste komma ihåg att det handlar om skådespelare som gör ett jobb, säger han.