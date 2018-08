Stillsam dans med Patti Smith

Inför ett fortfarande soligt Göteborg inledde Patti Smith årets Sverigebesök med "Ghost dance". Världsartisten har hunnit med ett flertal Sverigebesök de senaste åren men drar fortfarande publik.

På en avskalad scen - här finns inga ledskärmar eller övrig rekvisita - går hon igenom delar av sitt breda låtbibliotek, med klassiker som "Dancing barefoot" och "Because the night". Men hon bjuder också på covers på andra storheter från musikhistorien. Efter ett samhällskritiskt tal går artisten över till att sjunga Midnight Oils "Beds are burning" och efter att ha presenterat bandmedlemmarna med bland annat sonen Jackson på scenen, tar hon ton till Bob Dylans "A hard rain's a-gonna fall".

Men trots att den 71-åriga artisten håller energin uppe så finns det ett problem. Från scenen visar hon upp en bandageprydd handled och ett ringfinger som omöjliggör gitarrspelning och handklappning. Det hindrar däremot inte artisten från att dansa runt, om än stillsamt.