Svenskar fann tron - får se "GoT"-premiären

Som en del av pr-jippot inför premiären av den sista säsongen av "Game of thrones" placerade tv-bolaget HBO ut sex järntroner runt om i världen.

En av dessa hamnade i Sverige och Björkliden, där den hittades av Josefine Vallenå och Linus Forsgren. De har nu blivit bjudna till USA där de kommer att få vara med om något som troligen gör många draktokiga "GoT"-fans gröna av avund.

– De hörde av sig från HBO och bjöd in oss till premiären här i New York, säger Josefine Vallenå till P4 Västerbotten.

Om de kommer att få prata om premiäravsnittet efteråt vet de inte i nuläget. Men då ingen av dem gillar spoilers lovar de att hålla tand för tunga.

– Vi vill ju inte berätta saker för folk. Vi vill ju att alla ska få uppleva det, säger Josefine Vallenå.

Åttonde och sista säsongen av "Game of thrones" börjar sändas på HBO Nordic och C More den 15 april.