Svensktoppen: First Aid Kit fortsatt i topp

1. (1) First Aid Kit: "Fireworks"

2. (2) Darin: "Tvillingen"

3. (9) Miss Li: "Beautiful"

4. (3) Molly Sandén: "Större"

5. (5) Tomas Andersson Wij: "När solen färgar juninatten"

6. (6) Robyn: "Missing u"

7. (4) Takida: "Master"

8. (7) Uno Svenningsson: "Det blir ljusare igen"

9. (8) Sabina Ddumba: "Small world"

10. (10) Chris Kläfford: "Sober"

Utmanare:

Spring City: "Back on streets"

Per Gessle: "Being with you"

Smash into pieces: "Ride with u"