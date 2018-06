Sverigeaktuella Haim om syskonkärlek och trauma

Haim, bestående av systrarna Danielle, Alana och Este, blandar indiepop med sjuttiotalsrock, stämsång med râ??nâ??b - och stora känslor insvepta i ett soligt Los Angeles-sound.

Genombrottet kom 2013 med debutplattan "Days are gone", och först fyra år senare kom uppföljaren "Something to tell you" som har präglats av en traumatisk historia.

– Plattan har inspirerats av en miljon olika saker, men det var verkligen en chock när vår producent Ariel, som vi betraktar som familj, fick cancer, berättar Alana och fortsätter:

– Vi hade ingen aning om att något var fel. Det tog tid tills han blev frisk, och i dag är han okej - men på en del av låtarna kan man absolut höra känslorna vi gick igenom. Det var tufft.

Utöver systrarnas eget liv inspireras trion även av sina idoler. En återkommande referens är Fleetwood Mac, och framför allt frontfiguren Stevie Nicks. En annan är ikonen Prince.

– Vi skrev "You never knew" samma dag som Prince dog. Vi tänkte: vad skulle Prince ha velat att vi gjorde - så skrev vi en sång och den hamnade på plattan.

Syskon telepati

Att arbeta ihop som systrar är inte alltid lätt. Likt alla syskonskaror gnabbas även Haim med varandra, men att turnera med sin familj har sina fördelar.

– Vi är inte perfekta. Vi driver varandra till vansinne men jag älskar dem och skulle inte vilja spela musik med några andra. När jag gick i gymnasiet spelade jag i ett band med andra, och jag blev så irriterad på att de inte kunde läsa mina tankar på samma sätt som mina systrar kan göra fullt ut, säger Alana.

TT: Så ni arbetar telepatiskt?

– Ja, till 100 procent.

Sedan genombrottet har livet vänts upp och ner. Utöver att leva i blickfånget, turnera världen runt och spela på festivalscener som Coachella är den största skillnaden för systrarna att de har flyttat isär.

– Folk tror att vi fortfarande bor tillsammans. Det skulle vara lite konstigt, vi är vuxna människor.

I sommar spelar Haim i Europa, och turnélivet är lika slitigt som drömmigt. Att vara borta hemifrån i långa perioder tar ut sin rätt. Men i slutet av dagen är det värt det menar Alana:

– Jag hoppas att alla som kommer till våra konserter får en paus i huvudet. Att de är glada och glömmer allt annat som pågår i deras liv. Det är vad livemusik handlar om.

Duschinspiration

Musiken skriver Haim i regel tillsammans. En låt kan ta allt från 15 minuter till dagar att få ihop. Ofta börjar de skriva musik utifrån trummaskiner - och inspireras av alla platser de får se på turnéerna. Trots det är det i duschen flest låtar föds.

– Duschen måste vara den kreativaste platsen i världen. Du kan vara på världens vackraste plats och inte komma på en melodi, men i den sekund du ställer dig i duschen så kommer det till dig.

Arbetet på album nummer tre är redan i gång. Eller rättare sagt - systrarna slutar aldrig att skriva musik. Men vilken musikalisk riktning det kommer att ta vet de inte än.

– Vi är i det första stadiet när allt är väldigt spännande. Vi funderar över vad vi vill säga - och vilka instrument vi vill använda, säger Alana och fortsätter:

– Jag tror att göra en skiva är lite som att föda barn. Det tar lång tid, vi lägger ner så mycket kärlek och omvårdnad i varenda ton, melodi och textrad. Och när du släpper den är det alltid tvivel. Men så börjar man turnera och inser att det är det bästa i hela världen - och du vill göra allt om igen.