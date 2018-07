"Sweet child o'mine" är svenskarnas favorit

På lördag intar Guns N' Roses Ullevi för första gången. När Spotify analyserar det ikoniska bandets låtar visar det sig att svenskarna - kanske inte helt oväntat - lyssnar allra mest på "Sweet child o'mine".

Resten av favoriterna på topp fem är, i respektive ordning: "Paradise city", "Welcome to the jungle", "November rain" och Bob Dylan-covern "Knockin' on heaven's door".

Det är passande att Guns N' Roses kommer till Ullevi. Just nu är Göteborg den stad som procentuellt sett Spotify-konsumerar bandet tredje mest i Sverige. Endast Halmstad och Jönköping lyssnar mer på Slash skrikande gitarr och Axl Rose höga stämma.