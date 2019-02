Talk Talk-sångaren Mark Hollis död

Den brittiske musikern Mark Hollis, grundaren av bandet Talk Talk är död. Han avled efter en kort tids sjukdom, 64 år gammal.

Hollis var sångare och låtskrivare i bandet Talk Talk , som han grundade 1981 tillsammans med trummisen Lee Harris, basisten Paul Webb och keyboardisten Simon Brenner. Syntpopbandet fick stora hitar med låtar som "Talk Talk", "It's my life" och "Such a shame" och släppte flera kritikerrosade album, som "Spirit of Eden" och "Laughing stock".

Efter att bandet splittrades 1991 släppte Mark Hollis ett självbetitlat soloalbum 1998, innan han pensionerade sig från musikbranschen för att vara en mer närvarande pappa.

Mark Hollis musik har inspirerat en uppsjö av efterföljande musiker och många menar att Talk Talks två sista album lade grunden för post-rocken. Band som Tears for Fears, Shearwater, Porcupine Tree och Death Cab for Cutie har sagt sig vara influerade av Talk Talk.

Simon Le Bon från Duran Duran, som turnerade med Talk Talk 1982, är en av många som nu hyllar Hollis på sociala medier. "Mark var låtskrivaren bakom några verkligt bra låtar, som 'It's my life' och 'It's a shame'", skriver han bland annat.

Även Talk Talk-grundaren Paul Webb kommenterade dödsbeskedet.

"Jag är chockad och nedstämd över nyheten att Mark Hollis har gått bort. Han var ett musikaliskt geni och det var en ära och ett privilegium att spela i samma band som honom", skrev Webb på Instagram.

Det första beskedet om Mark Hollis död kom via en ingift kusin som tog farväl på Twitter på måndagen. Under tisdagen bekräftades dödsbeskedet av Hollis manager Keith Aspden, enligt The Guardian.