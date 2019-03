Taylor Swifts stalker gripen igen

En 23-årig man har gripits sedan han för andra gången på mindre än ett år brutit sig in i Taylor Swifts lägenhet i New York. Mannen krossade en ruta och tog sig in i popstjärnans hem medan hon var borta. Han greps på platsen, misstänkt för inbrott och domstolstrots, uppger polisens talesperson enligt AFP.(TT)