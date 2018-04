The Flaming Lips släpper samlingsalbum

The Flaming Lips ger ut ett "greatest hits"-album den första juni, rapporterar NME.

Samlingsalbumet kommer att bestå av elva låtar från The Flaming Lips-plattor som getts ut mellan 1993 och 2017. Även en lyxigare utbyggd variant av "greatest hits"-albumet släpps samtidigt som innehåller b-sidor och bonusspår.

Det amerikanska bandet bildades 1983 i Oklahoma - och debutalbumet "Hear it is" kom tre år senare. Gruppen är känd för drömska psykedeliska hits som "Do you realize??" och "Yoshimi battles the pink robots part1".