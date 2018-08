The Kinks släpper tidigare outgiven låt

Brittiska rockbandet The Kinks var ett av 60-talets största band med hitlåtar som "You really got me" och "Sunny afternoon".

Nu släpper bandet "Time song" - en aldrig tidigare utgiven låt, rapporterar Contact music.

I höst firar musikikonerna 50 år sedan bandets sjätte studioalbum "The Kinks are the village green preservation society" gavs ut genom att släppa plattan som nyutgåva.

Den 26 oktober landar den nya, utvidgade, versionen av albumet som den här gången innehåller "Time song".

Trots att "Time song" aldrig tidigare givits ut framfördes den live av bröderna och bandmedlemmarna Ray och Dave Davies 1973.

Tidigare i år hintade frontfiguren Ray Davies om en möjlig återförening för The Kinks. Enligt sångaren arbetar han, Dave och trummisen Mick Avory på ett nytt album.

The Kinks slog igenom snabbt efter att de bildades i London 1964. Bandet splittrades under mitten av 90-talet efter att ha släppt totalt 24 studioalbum.