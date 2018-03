The Weeknds skiva släppt

Grattis alla The Weeknd-fans - r'n'b-stjärnans nya skiva är här. För den som följer The Weeknd, eller Abel Tesfaye som han egentligen heter, i sociala medier kommer skivan inte som en överraskning eftersom han i flera dagar har antytt att ett släpp är på gång. Men på fredagsmorgonen landade så "My dear melancholy" på strömningstjänsterna, vilket The Weeknd själv meddelade till sina 16 miljoner Instagramföljare.

Skivan är uppföljare till hyllade "Starboy", The Weeknds tredje album som kom 2016.