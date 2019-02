Topplistorna: Ariana Grande kvar i topp

Album:

1. (1) Ariana Grande: "Thank u, next"

2. (2) Ant Wan: "Wow"

3. (3) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

4. (4) ZE: "Sverige vet"

5. (6) Billie Eilish: "Don't smile at me"

6. (Ny) Avantasia: "Moonglow"

7. (7) Avicii: "Avici (01)"

8. (10) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

9. (8) Molly Sandén: "Större"

10. (9) Fricky: "Aqua Aura"

11. (5) Adaam, D50. Jamkid & Einár: "Grindar"

12. (11) Ed Sheeran: "Divide"

13. (Ny) Silvana Imam: "Helig moder"

14. (Ny) Gathering of Kings: "First mission"

15. (Ny) Millencolin: "SOS"

16. (Ny) Skraeckoedlan: "Eorde"

17. (15) Felix Sandman: "Emotions"

18. (13) Hov1: "Hov1"

19. (14) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

20. (16) XXXTentacion: "17"

Singlar:

1. (5) Einár: "Katten i trakten"

2 (4) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

3 (3) Billie Eilish: "Bury a friend"

4. (Ny) ZE featuring Jiggz: "Ungefär"

5 (5) Ant Wan: "Kall"

6 (2) Ariana Grande: "7 rings"

7. (6) Ariana Grande: "Break up with your girlfriend, I'm bored"

8. (7) Panic at the Disco: "High hopes"

9. (Ny) Estrad & Tjuvjakt: "Vårt år"

10 (8) Post Malone: "Wow"

11. (11) Sam Smith & Normani: "Dancing with a stranger"

12. (Ny) Kygo featuring Valerie Broussard: "Think about you"

13. (37) Oscar Enestad: "I love it"

14. (13) Ava Max: "Sweet but psycho"

15. (9) Victor Leksell: "Allt för mig"

16. (Ny) Omar Rudberg: "Om om och om igen"

17. (10) Marshmello & Bastille: "Happier"

18. (17) Dean Lewis: "Be alright"

19. (Ny) Dolly Style: "Habibi"

20. (15) Smith & Tell featuring Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

Källa: GLF