Topplistorna: Robyn ny etta

Album:

1. (Ny) Robyn: "Honey"

2. (1) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

3. (Ny) Lukas Graham: "3 (The purple album)"

4. (3) Khalid: "Suncity"

5. (2) Benjamin Ingrosso: "Identification"

6. (Ny) Peter Jöback: "Humanology"

7. (4) Molly Sandén: "Större"

8. (7) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

9. (5) Eminem: "Kamikaze"

10. (8) XXXTentacion: "?"

11. (12) XXXTentacion: "17"

12. (10) Avicii: "Avici (01)"

13. (15) Fricky: "Aqua aura"

14. (13) Juice Wrld: "Goodbye & good riddance"

15. (14) The Chainsmokers: "Sick boy... this feeling"

16. (Ny) Dree Low: "No hásta manana"

17. (24) Albin Lee Meldau: "About you"

18. (18) Hov1: "Hov1"

19. (16) Felix Sandman: "Emotions"

20. (Ny) Matz Bladhs: "Här och nu"

Singlar:

1. (3) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

2. (1) Ava Max: "Sweet but psycho"

3. (2) Zara Larsson: "Ruin my life"

4. (5) Dean Lewis: "Be alright"

5. (4) Post Malone & Swae Lee: "Sunflower"

6. (Ny) Kygo featuring Sandro Cavazza: "Happy now"

7. (6) Victor Leksell: "Tappat"

8. (Ny) XXXTentacion & Lil Pump featuring Maluma & Swae Lee: "Arms around you"

9. (11) Lukas Graham: "Love someone"

10. (8) Marshmello & Bastille: "Happier"

11. (7) Kodak Black featuring Travis Scott & Offset: "Zeze"

12. (17) Smith & Tell featuring Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

13. (14) Alan Walker & Sophia Somajo: "Diamond heart"

14. (12) DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B: "Taki taki"

15. (10) Dynord & Gigi Agostino: "In my mind"

16. (9) Asme: "No mercy"

17. (27) Rita Ora: Let you love me"

18. (23) XO Cupid featuring Maya Avedis: "True colors"

19. (25) Billy Eilish: "When the party's over"

20. (13) Lil Peep och XXXTentacion: "Falling down"

Källa: Grammofonleverantörernas förening