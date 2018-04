Tv-projekt om Clinton och Lewinsky stoppas

History Channel meddelar att man "av konstnärliga skäl" inte går vidare med projektet "The breach: Inside the impeachment of Bill Clinton", en planerad tv-serie i sex avsnitt.

Samtidigt säger producenten Ryan Murphy att FX skrinlagt planen att göra tv-serie av "A vast conspiracy: The real sex scandal that nearly brought down a president", en bästsäljande bok av Jeffrey Toobin.

För The Hollywood Reporter berättar Murphy att han nyligen träffat Lewinsky på en fest.

– Jag sade till henne att "ingen förutom du ska berätta din story, och det är ganska sliskigt om de gör det".

– Du borde vara producenten och du borde tjäna alla jäkla pengarna.

Bill Clinton, som styrde USA 1993-2001, hade under sin presidenttid en affär med Monica Lewinsky, dåvarande praktikant i Vita huset. Senare ljög han om detta, och ställdes inför riksrätt 1998, men friades av senaten.

Den i dag 44-åriga Lewinsky skrev nyligen i Vanity Fair att hon fått nya perspektiv på affären i samband med förra årets metoo-debatt, och att hon nu känner att hon var ett offer för maktmissbruk.