Vanessa Kirby i ny "Fast & furious"

Vanessa Kirby medverkar i kommande "Fast & furious"-spinoffen "Hobbs and Shaw", skriver Variety. Den brittiska skådespelaren är kanske främst känd för sin roll som prinsessan Margaret i hyllade Netflix-serien "The crown".

"Hobbs and Shaw" regisseras av David Leich och i huvudrollerna syns Dwayne Johnson och Jason Statham, som spelat polisen Luke Hobbs respektive skurken Deckard Shaw i tidigare "Fast & furious"-filmer. "Hobbs and Shaw" väntas gå upp på biograferna under 2019.