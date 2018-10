Vanja Engström fick lämna "Idol"

Till skillnad mot förra veckan stod inte sången i fokus under fredagsfinalen i "Idol". Temat var "divor" och nystylade och med nytt självförtroende intog deltagarna scenen. Men att krutet lagts på koreografi och utseende skulle snart visa sig i juryns omdömen.

Matice Kamara har fått publiken att dansa och hittills glidit genom tävlingen. Men när han skulle framföra Lauryn Hills "Doo Wop" fick han problem och tappade texten. Juryn hade dock all förståelse för sin favorit.

– I bland blir det pannkaka. Men vi minns förra veckan. Du behöver inte gråta över det här, sade Alexander Kronlund.

Matice själv var förkrossad när han mötte Gina Dirawi bakom scenen.

– Tre sekunder kanske var bra men resten var katastrof, sade deltagaren.

Publikfavoriten Ki Soe räddades i sista stund från att precis som förra veckan hänga löst.

– Vi diggar din personlighet och det gör antagligen tittarna också. Men det här håller inte, du ligger långt efter alla andra, sade Nikki Amini efter Kis framträdande.

"Kvällens överraskning"

Vanja Engström drog ned publikens jubel när hon headbangade i en rockig version av Britney Spears "Hit me baby one more time", men det räckte inte för att säkra platsen till nästa vecka.

– Lite mer självförtroende hade du behövt, men jag gillar den här rockifieringen, sade Nikki Amini, som också utnämnde Vanjas framträdande till kvällens största överraskning.

– Av er elva som är kvar så är du den tydligaste artisten, sade Alexander Kronlund.

Gina Dirawi tröstade den sammanbitna Vanja efter att resultatet hade lästs upp och Per Lernström kallade resultatet "knepigt".

– Du är så jävla cool, sade Dirawi till Vanja Engström.

Lillebror på sjukhus

Den första att ta sig vidare till nästa fredagsfinal var Nathalie Brydolf som haft en lite jobbig vecka bakom sig, berättade hon i programmet. Hennes lillebror hamnade på sjukhus och därför tillägnade hon sitt framförande av Aretha Franklins "You make me feel (like a natural woman)" till honom.

– Du försökte inte vara Aretha Franklin utan du var dig själv och du lyfte hela kvällen, sade Kishti Tomita.