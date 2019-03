Wanda Jackson går i pension

Den amerikanska artisten Wanda Jackson abdikerar från tronen som rockabillydrottning. Vid 81 års ålder drar hon sig tillbaka från musiken, skriver Pitchfork.

"Pensionen är enbart av hälso- och säkerhetsskäl. Det har varit en vild åktur. Tack till alla för alla år av beundran och stöd. Det här är inte slutet, bara början på ett nytt kapitel", lyder ett uttalande på Jacksons Facebooksida.

Wanda Jackson debuterade 1954 som 16-åring. Hon blandade tidigt countrylåtar med den snabbare rockabillymusiken och har turnerat med Elvis Presley. Under senare år fick hennes karriär ett uppsving med ett nyväckt intresse för rockabillymusik. I ett samarbete med Jack White gjorde hon 2011 comeback med hyllade albumet "The party ain't over".