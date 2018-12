Zara Larsson in på Svensktoppen

Zara Larsson tar sig in på Svensktoppens femteplats denna vecka med singeln "Ruin my life". Listan säger därmed hej då till Sabina Ddumba på topp tio. 1. (1) First Aid Kit: "Fireworks" 2. (5) Miss Li: "Beautiful" 3. (2) Takida: "Master" 4. (4) Molly Sandén: "Större" 5.(TT)