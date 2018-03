16 automatvapen har lämnats in under amnestin

5 206 vapen eller tillståndspliktiga vapendelar har lämnats in till polisen mellan den 8 februari och 16 mars.

Flest vapen, 1 206 stycken, har kommit in i polisregion Syd följt av 1 102 i region Väst och 893 i Stockholm. Minst har kommit in i region Öst, 357 stycken.

"Förödande konsekvens"

Joakim Norenhag, projektledare för vapenamnestin, är på det stora hela nöjd så här långt.

– Ja det får man väl säga, vi är väl nöjda med att få in alla vapen som inte är tillståndsgivna. Det ligger i sakens natur att vi inte vet hur många illegala vapen som finns därute, säger han.

Särskilt viktigt är det att få in helautomatiska vapen, menar han, och där har polisen fått in 16 stycken. Vissa kan kopplas till kriminella miljöer. En av målsättningarna med vapenamnestin är att just nå ut i den kriminella miljön och få personer att lämna in vapen.

– Det är vapen som kan ha en synnerligen stor förödande konsekvens när de kommer i fel händer.

Exempelvis har polisen knackat dörr i särskilda områden och kontaktat avhopparverksamheter.

Harpuner och pennor

Av de vapen som hittills lämnats in är 2 446 gevär, 1 650 enhandsvapen, som pistoler och revolvrar, och 16 helautomatiska skjutvapen. Men även fem pennpistoler och elva harpunvapen.

Under den förra vapenamnestin 2013 fick polisen in 15 000 vapen totalt. Nu ser slutsumman ut att landa på runt 10 000, även om en viss ökning brukar ske mot slutet.

– Då passar många på, då försöker vi gå ut ännu mer med kommunikation, säger Joakim Norenhag.

Minskningen beror förhoppningsvis på att de tidigare vapenamnestierna fått bort en del illegala vapen ur folks händer, enligt polisen.

Vapenamnestin avslutas den 30 april.