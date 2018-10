Allt fler barn får antidepressiva

Antalet barn i åldrarna 10-14 år som får antidepressiva läkemedel har tredubblats på tio år, det rapporterar Aftonbladet.

5 200 barn mellan 10 och 14 år fick antidepressiva läkemedel någon gång under 2017, enligt siffror från Socialstyrelsen som sammanställts av nyhetsbyrån Siren. För tio år sedan var motsvarande siffra 1 700. För barn under tio år har siffrorna tredubblats under samma period och 431 fick antidepressiva läkemedel 2017.

Göran Högberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, anser att det saknas tilläcklig forskning kring hur antidepressiva SSRI-läkemedel påverkar barn på sikt. Han vill att Socialstyrelsen ändrar sina riktlinjer.

– I enstaka fall har läkemedlen god effekt. Men forskning visar också att antidepressiva, SSRI, kan orsaka självmordstankar och självmordsförsök. Min syn är att riktlinjerna är felaktiga för att medicinerna har dålig effekt och allvarliga biverkningar, säger han till Aftonbladet.