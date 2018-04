Aprilväder att vänta under valborg

Oavsett var eller hur du väljer att fira valborg - sista april - så gör du bäst i att klä dig varmt och med skydd mot regn. Väderprognosen, som än så länge är ganska osäker, visar på stora vädersvängningar för månadsskiftet.

– Som det ser ut nu så har vi lagom till valborg ett regnområde som drar in över södra Sverige och som kommer att röra sig uppåt nordost fram till tisdag. Det kommer att dra in över västra Götaland under dagen någon gång, medan det i landets norra delar ser ut att vara lite varierad molnighet, säger Therese Gadd, meteorolog vid SMHI.

I kampen om bäst valborg mellan de klassiska firarstäderna Lund och Uppsala, ser det ut att bli mycket jämt. Medan Lund kniper dagens solchanser, kommer Uppsala troligen vara den av städerna som slipper regnet. För allra bäst väder bör man bege sig norrut:

– Som prognosen säger nu så är det upp över Norrland, landets norra delar eftersom vi har det här regnområdet som rör sig in från sydväst, säger Therese Gadd.

Och trots att den meterologiska sommaren har nått så långt upp som södra Svealand, kan områdets nordligaste delar få snö på första maj. Dagen kommer för övrigt att bjuda på svala temperaturer under tio grader, och regn på sina håll. Bara landets allra sydligaste del och norra Norrland kommer att kunna glädjas med solen, även om där också blir kallt.

– Vi är inne i en period när det är typiskt aprilväder, och temperaturen ligger ganska normalt för den här tiden på året, säger Therese Gadd.