C redo förhandla, trots "skambud"

– Vi är beredda att gå in i tidsbegränsade skarpa förhandlingar och ge Socialdemokraterna en sista chans, säger partiledaren Annie Lööf till TT.

På Aftonbladet Debatt hotar C-ledaren med att hennes parti är redo att rösta nej till S-ledaren Stefan Löfven i den kommande statsministeromröstningen, men tillägger att man är beredda att "denna vecka ge S en sista chans att möta upp" C:s krav på politiska reformer.

Centerpartiet lämnade i förra veckan in en lista på krav som S behövde godta för att det ska bli förhandlingar om att släppa fram Löfven som statsminister och sedan inleda budgetförhandlingar.

Dömdes ut

C höll i går långa möten med både partistyrelsen och riksdagsgruppen till sent in på kvällen, där de diskuterade Löfvens svar på kravlistan.

Annie Lööf säger till TT att mottagandet i Centerns riksdagsgrupp av S första bud var mycket svalt. Budet dömdes ut.

– Nu är det upp till bevis för Socialdemokraterna, vill de ha ett blocköverskridande samarbete eller inte? säger Lööf.

– De sa att de var beredda att gå oss till mötes på ett fåtal punkter under mandatperioden. Det är helt otillräckligt.

"Medmänsklig asylpolitik"

Lööf uppger för TT att S uppenbarligen behöver ytterligare några dagar för att inse att de inte längre dominerar svensk politik. Hon understryker att det krävs ordentlig förflyttning från S om C ska låta bli att rösta nej i statsministeromröstningen.

– Det handlar om strukturreformer för bostads- och arbetsmarknaden, frihets- och äganderättsreformer för landsbygden och skarpa miljöförslag för att minska utsläppen, säger Lööf.

– Men det handlar också om att ge fler barn möjlighet att återförenas med sina föräldrar genom en mer medmänsklig migrationspolitik.

På Aftonbladet Debatt skriver Lööf att med Socialdemokraternas nuvarande ingång i samtalen med C så är risken för stor att S kommer dra frågor i långbänk och inte genomföra de strukturreformer som C anser är nödvändiga för Sverige.

Förlängd tid?

Till dem som undrar varför C ändå är berett att gå vidare, trots svaren de fått hittills, säger Lööf:

– Vi är också beredda att ta ansvar för att Sverige får en ny regering. S får en sista chans.

S-ledaren Stefan Löfven skulle tidigast i morgon lämna besked till riksdagens talman om vilken regering han vill bilda och vilket stöd en sådan kan ha i riksdagen. Det är nu sannolikt att han får mer tid på sig av riksdagens talman. När en statsministeromröstning kan hållas är just nu oklart.

C-ledaren har informerat Löfven och sina partiledarkollegor samt talmannen. Hon har ingen uppfattning om omröstningen om Löfven måste skjutas upp ytterligare.

– Det får samtalen avgöra, säger Lööf till TT.