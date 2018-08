Ex-nazist: Man måste skriva om NMR

Peter Sundin var medlem i Nationell Ungdom i sex år, men hoppade av som 21-åring. I dag arbetar han på den ideella föreningen Brottsförebyggande centrum i Värmland och som föreläsare.

TT: Vad tror du att det betyder för NMR att få så mycket uppmärksamhet?

– Det är ju en klassiker att det skrivs mer när de kommer till storstan. Men det är ett demokratiproblem bara att de är närvarande hela tiden ute i landet, som när de försöker påverka fritidspolitiker i kommunfullmäktige i Arvika. Men medierna ska inte bojkotta deras sammankomst, man måste skriva om dem, säger Peter Sundin.

Får inte normaliseras

Ibland hörs kritik mot att nazistiska grupperingar får så stor uppmärksamhet i medierna. Men Peter Sundin tror inte att uppmärksamheten gynnar NMR.

– Det är så pass få som tilltalas av deras politik. Därför tror jag inte heller att demonstrationen har någon större påverkan för valet, säger han och fortsätter:

– Men man måste berätta vad man ser, vad de säger och hur de gör och inte normalisera dem. Förklara att det verkligen inte är ett vanligt inslag på våra gator. En sådan organisation ska inte, får inte, bli rumsren.

TT: Det lär bli oroligheter runt demonstrationen, kan det gynna NMR?

– De vill ha motdemonstranter. Då kan de säga "titta här, det är de andra som kastar sten, vi vill bara gå här i våra led". Det är ju inga dumhuvuden.

"Går under jord"

Så sent som under fredagen gick Annie Lööf (C) ut och sade att hon vill kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer, men Peter Sundin tror inte att det är en lösning.

– Då går de bara under jord, för de kommer ju inte att försvinna bara för att de förbjuds, säger han.