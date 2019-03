Fler dog av narkotika 2017

Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige steg under 2017, konstaterar Folkhälsomyndigheten i en rapport till EU:s narkotikaorgan EMCDDA. Under 2017 inträffade 626 narkotikarelaterade dödsfall, den senaste statistiken på årsbasis, jämfört med 590 under 2016.(TT)