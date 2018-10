Fyra åtalas för upplopp i Charlottesville

De anklagas också för att ha attackerat motdemonstranter, enligt domstolsdokument. I dokumenten framgår att de fyra männen ska ha varit "bland de våldsammaste individerna i Charlottesville" den 11 och 12 augusti förra året. Videor och bilder ska visa hur de går till attack mot motdemonstranter som i flera fall blev allvarligt skadade.

De åtalas också för att ha utövat våld vid politiska möten på flera andra platser, däribland Berkeley i Kalifornien.

– De här personerna kom till Charlottesville för att begå våldsamma handlingar, och det var inte första gången de gjorde det, säger distriktsåklagare Thomas Cullen på en presskonferens.

De fyra männen sitter frihetsberövade och väntar på att förhöras i domstol.

Våldsamheterna i Charlottesville bröt ut när vita nationalister och andra högerextrema grupper samlades under namnet Unite the Right i augusti förra året. Formellt skulle de demonstrera mot ett beslut att flytta en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee. En kvinna dödades och över 30 personer skadades när en man med nazistsympatier körde sin bil in i en folkmassa med motdemonstranter.