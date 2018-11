Hungrigt lodjur gäckar Jönköping

Antalet lodjursattacker på tamdjur, framförallt får, har ökat lavinartatat i år i Jönköpings län, rapporterar P4 Jönköping. Från att ha haft bara enstaka fall per år ökade antalet till sex per år under 2016 och 2017. Men under 2018 har något hänt. - I år är vi uppe i 13 angrepp i länet.(TT)