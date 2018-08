Stor brand i industriområde i Partille

Branden startade i ett förråd, en mindre byggnad, och spred sig sedan till ett större hus. Det finns ingen risk för spridning till fler byggnader.

– Det är två fastigheter som brinner, som ligger bredvid varandra. Det är fullt övertänt, säger Sara Rosenquist på räddningstjänsten.

Rökutvecklingen är kraftig. Det finns inga bostäder i anslutning till byggnaderna, som ligger i ett industriområde.

– Röken blåser ner mot Kortedala och Bergsjön, men än så länge har jag inte hört något om evakuering på grund av rök, säger Hans Lippens, presstalesperson vid polisregion Väst.

Ingen ska ha befunnit sig i byggnaden när branden bröt ut, enligt Lippens.

Larmet kom in klockan 10. Släckningsarbetet kommer att fortsätta under eftermiddagen och kvällen, bedömer räddningstjänsten. Inga personskador har rapporterats in, enligt polisen.

Rök har även blåst i riktning mot järnvägen, enligt polisen. Branden påverkar dock inte tågtrafiken, uppger Trafikverkets presstjänst.