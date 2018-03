Man till sjukhus - misstänkt dråpförsök

En man i 40-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter ett misstänkt dråpförsök i samband med ett bråk i Billingsfors, skriver NWT.

– Vi kallades dit upp. Det var ett större bråk med flera personer inblandade. En bedömdes vara allvarligt skadad, säger Tommy Nyman, presstalesperson vid polisen i region Väst, till TT.

Mannen ska ha blivit slagen med ett tillhygge, men vilket slags tillhygge det rör sig om är polisen förtegen om.

– Hur han är skadad är inget som jag vill berätta eftersom det kan behöva göras ytterligare åtgärder, säger Nyman.

Larmet nådde polisen klockan 01.15 under natten mot lördag. Vid händelsen fick två andra män, som båda är i 50-årsåldern, lindriga skador. Polisen har hämtat in två män, en i 20-årsåldern och en i 30-årsåldern, under natten, och kommer att förhöra dem.