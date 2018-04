Ny marsch för vetenskapen

Luleå tekniska universitet är en av arrangörerna.

– Man gör inte skillnad på vetenskapligt baserade åsikter och en personlig känsla, det tycker vi är en oroande samhällstrend, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Initiativet "March for science" kommer från USA, men på organisationens sajt framgår att manifestationer kommer att hållas på åtminstone 230 orter världen över i dag.

Positiv forskningssyn

Initiativet väcktes i spåren av hot om nedskärningar i statliga forskningsanslag i USA och att den då nyvalde presidenten Donald Trump bland annat ställt sig skeptisk till klimathotet och kopplat ihop vaccin med autism.

– Forskning är förbisedd många gånger, och det är inte främst en förlust för forskningen utan en förlust för samhället. Det är anledningen till att March for science är en sådan intressant och nyttig sak; den uppmanar till uppmärksamhet för forskningen på ett väldigt positivt sätt, säger Rush Holt, chef för det mäktiga American Association of the Advancement of Science (AAAS), till USA Today.

Birgitta Bergvall-Kåreborn tycker sig se samma trend i Sverige och över hela världen.

– Jag tror att det är väldigt farligt när människor börjar tro att det inte finns en sanning, att det inte är någon skillnad på en personlig åsikt och vetenskapligt verifierad fakta, säger hon.

Extra relevant i valår

Att det är valår i Sverige gör March for science extra relevant här, enligt Bergvall-Kåreborn, och innebär också en större möjlighet för den att få ut sitt budskap. Syftet hos rörelsen är att politiska beslut ska ha en grund i vetenskaplig forskning.

Hon tror också på ett större intresse i år, även om manifestationen ordnas i färre städer i Sverige än förra året.

– Jag tror att det är fler personer och organisationer som känner till och som vill engagera sig i det, även om vi tyckte att det fanns ett stort intresse redan i fjol, säger hon.