Överfölls och misshandlades av okänd man

En kvinna i 20-årsåldern blev överfallen och misshandlad av en främmande man i sitt hem i Uppsala natten till söndag, uppger polisen. När kvinnan kom hem sent på kvällen följde en man efter henne in i trappuppgången. Mannen ska sedan ha tagit sig in i kvinnans lägenhet där han angrep och misshandlade henne.

– Hon skriker på hjälp och det gör att mannen bestämmer sig för att springa därifrån, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen region Mitt.

Kvinnan blev uppskakad av händelsen, men har inte behövt uppsöka sjukvård.

Kort efter att polisen larmats till lägenheten genomförde de en husrannsakan på en annan adress i Uppsala.

– På adressen plockar vi med oss en man i 25-årsåldern för att hålla förhör.

Mannen är nu anhållen misstänkt för misshandel, grovt hemfridsbrott och försök till våldtäkt.