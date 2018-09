Ruggig hösthelg väntar

För den som har längtat efter regn hela sommaren är helgens väder goda nyheter. Redan under fredag eftermiddag drar ett regnområde nämligen in över västra Götaland och sydvästra Svealand - och fortsätter sedan sin färd in över resten av landet.

Det kommer dock inte regna hela helgen. I södra Sverige drar regnet bort under lördagen.

– På kvällen spricker det upp och det ser ut att bli en ganska solig avslutning på dagen, säger Therese Gadd på SMHI.

Men det soliga vädret håller inte i sig, redan söndag kväll kommer regnet dra in igen över landets södra delar.

I Norrland kommer det att regna som mest under söndagen.

Enligt Therese Gadd kommer dagstemperaturerna ligga mellan 12 och 17 grader i söder och 10-15 i norr. I fjällen är det betydligt lägre temperaturer, 4-9 grader, och lokalt helt ned mot nollan.

– Temperaturerna varierar precis som vädret i helgen, eftersom vi har perioder med både sol och moln, säger Therese Gadd.

– I samband med regn blir de något lägre.

Rättat: I en tidigare version angavs fel veckodag för när regnet drar in.