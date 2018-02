Så hjälpte Akilov IS från Sverige

Rakhmat Akilov säger i polisförhör att han har hjälpt IS genom att förse organisationen med sim-kort från svenska telefonoperatörer. Korten har sedan använts för att starta konton på den krypterade telefonappen Whatsapp.

Enligt förundersökningen har totalt 53 olika svenska sim-kort använts i den mobiltelefon som Akilov bar när han greps efter dådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april i fjol. Vid en husrannsakan på den adress där Akilov periodvis bodde hittade polisen 19 sim-kort i en påse i vardagsrummet.

De svenska sim-korten var värdefulla i de områden som IS kontrollerade i Syrien och Irak vid tiden för dådet.

– Vissa operatörer i Sverige tillhandahåller kort helt gratis och för att ta emot ett sms behöver man inte ladda på några pengar eller egentligen aktivera korten. Utan att lägga ut en krona kan man få en till synes legitim, registrerad användare på till exempel Whatsapp, säger Fredrik Blix som forskar i it-säkerhet vid Stockholms universitet.

Terroristrelaterade

Tekniska undersökningar visar hur svenska sim-kort har använts för minst två onlineprofiler som i åtalet mot Akilov betecknas som terroristrelaterade. Det är IS-profiler med de tagna namnen Abu Aisha och Muovia Regari.

– De kunde öppna kontot direkt från IS, säger Rakhmat Akilov i polisförhör.

Akilov beskriver Muovia Regari som en "emir i IS" som befinner sig i Afghanistan.

– Abu Aisha befinner sig direkt i krigszonen i Syrien. Och Abu Aisha har rätt att ge order till emir, eftersom i Afghanistan pågår inget krig än så länge, säger Rakhmat Akilov när polisen förhör honom om kontakterna.

Att svenska sim-kort används i IS-konton förvirrar inledningsvis polisens utredare som ser hur de svenska telefonnumren har använts i chattar där Akilov diskuterar sitt tänkta terrordåd.

– Vad som driver det här är att det inte kostar något och att det blir en fint som gör det svårare att veta var personen befinner sig. Effekten blir att det blir väldigt svårt att gå till botten med vem som gömmer sig bakom varje konto, säger Fredrik Blix.

I samråd med IS

Redan i det första förhöret med polisen, strax efter gripandet, uppger Rakhmat Akilov att han har utfört dådet i Stockholm i samråd med företrädare för terrororganisationen IS. Akilov själv är övertygad om att personen bakom kontot befinner sig högt upp i IS hierarki och för befäl över 2 000-3 000 IS-krigare.

– När det gäller mina planer, det är bara jag och emirer från Islamiska staten som kände till dessa planer, säger Rakhmat Akilov.

Åklagaren Hans Ihrman har blivit tillfrågad om den misstänktes kopplingar till IS, men var fåordig i sitt svar.

– Jag vill inte gå in på det. Han är en anhängare av IS helt enkelt, sade Ihrman under den presskonferens som hölls när åtal väcktes mot Akilov.