SD vill göra det svårare att bli lärare

Sverigedemokraterna vill höja inträdeskraven till lärarutbildningen. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot som tagit del av partiets skolpolitiska program, som presenteras på tisdagen.

– Det enda sättet att höja lärarutbildningens status är att de som faktiskt blir utbildade lärare, blir de som ska kunna utbilda nästa generation, säger Stefan Jakobsson, skolpolitiske talesperson till radion.

Den som vill komma in på lärarutbildningen måste som lägst ha C i betyg i svenska, engelska och matematik, och det oavsett inriktning, föreslår Sverigedemokraterna som även vill att det ska blir svårare att komma in via högskoleprovet.

I dag tas en tredjedel in från den gruppen, men SD vill att enbart 15 procent ska kunna tas in via resultat från högskoleprovet. Vad gäller utbildningens innehåll tycker partiet att man ska införa praktik på särskolor eller specialskolor för alla lärarstudenter.

– Jag tror att de som arbetar på specialskola och särskola, framförallt inom särskolan är pedagoger som besitter kvaliteter som alla lärare idag skulle behöva göra, säger Stefan Jakobsson.