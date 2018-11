Servertjuvar greps på bar gärning

Flera personer är frihetsberövade efter att ha försökt stjäla servrar för flera miljoner kronor från en företagslokal i Robertsfors i Västerbotten, skriver Norran. Det är svårt för obehöriga att ta sig in på området men ingenting var uppbrutet trots att de misstänkta tjuvarna kört in flera skåpbilar på området under onsdagen, säger Mikael Bergmark som äger lokalen.

– Det är ju inhägnat område med taggtråd och elektroniska lås så det måste ju vara ett insiderbrott.

Bergmark ringde till polisen som grep de misstänkta på bar gärning.

– En av lastbilarna hade hunnit lastas med flera hundra servrar. Det finns servrar där till ett värde av 15 miljoner och de hade kanske hunnit ta ut hälften. Men de gav upp när polisen kom, säger Bergmark till Norran.

Polisen vill inte berätta några detaljer om ärendet.