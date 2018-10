Smugglade in halv miljon tabletter - åtalas

Åtalet omfattar närmare 475 000 tabletter av det smärtstillande läkemedlet Tramadol och det lugnande läkemedlet Alprazolam till ett uppskattat värde på närmare sju miljoner kronor.

Enligt ett pressmeddelande från Tullverket upptäcktes den första leveransen i mars. Paketet lämnades dock ut till utlämningsstället och när en av de åtalade männen hämtade ut tabletterna slog fällan igen.

Två av huvudmännen greps redan i anslutning till uthämtningsstället, den tredje efter husrannsakningar där även ytterligare 64 000 tabletter Tramadol hittades.

I åtalet vid Borås tingsrätt åtalas tre män som misstänks för synnerligen grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Dessutom åtalas två andra män och två kvinnor som alla misstänks för medhjälp till smugglingen.

Totalt har Tullverket under utredningens gång beslagtagit 189 950 Tramadoltabletter och 44 535 av Alprazolam. Ytterligare 240 000 tabletter Tramadol tros ha kommit in via paket som inte kontrollerats. I missbrukarled har tabletterna ett värde på 6,7 miljoner kronor, enligt Tullverkets uppskattning.

Samtliga åtalade nekar till brott.