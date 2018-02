Sverige och Nordkorea - en skakig relation

Sverige etablerade diplomatiska kontakter med Nordkorea 1973. Vi var länge det enda västlandet med obruten representation och ambassad i Pyongyang, och vi agerar som mellanhand för västerländska länder som saknar diplomatisk representation i Nordkorea - bland annat USA och Kanada. Nordkorea har å sin sida etablerat en ambassad, som sedan 1988 ligger på Lidingö norr om Stockholm. Men diktaturens närvaro i Sverige har ibland omgärdats av problem och skandaler.

Cigaretter och sprit

Flera smuggelskandaler har avslöjats genom åren. Mest känd är kanske när Nordkoreas ambassad, då belägen på Villagatan i Stockholm, avslöjades som smuggelcentral under 1970-talet. Som fattigt land har en av möjliga inkomstkällor utomlands kommit från just smuggling, och det skulle visa sig att så även skedde även här. Nordkoreanska diplomater förde in cigaretter och sprit, som sedan såldes vidare i Sverige. Tilltaget förnekades från officiellt håll, men slutade ändå med att den dåvarande ambassadören lämnade landet.

Ytterligare skandaler skulle följa. En man med nordkoreanskt diplomatpass ertappades under början av 1990-talet med att sälja heroin för betydande summor i Malmö. 1996 utvisades också halva den nordkoreanska diplomatkåren på ambassaden på Lidingö efter att två av dem stoppades när de försökte köra ombord på färjan i Tallin med destination Stockholm. I lasten? Cigarretter av märket Prince, värda en halv miljon.

Blåst på miljarder

Under 1970-talet närde Sverige en dröm om att tjäna pengar på export till Nordkorea. Volvo, Alfa Laval, Sandvik och SKF var bara några av de svenska företag som deltog på "Swedish Industrial Exhibition" - en stor svensk industriutställning, fullastad av supermoderna verktyg och maskiner.

Svensk innovation visades upp och det tecknades order värda miljontals kronor. Men i sinom tid skulle det visa sig att den nordkoreanska betalningsförmågan sviktade. Företagens affärer var försäkrade i Exportkreditnämnden, som övertog fordringarna.

Nordkoreas skuld bara tickar på. Den sista december 2014 uppgick den till 2,7 miljarder kronor.

Svensk närvaro vid gräns

Trots en del tråkigheter håller Sverige fast vid de diplomatiska relationerna, inte minst med tanke på vårt skyddsuppdrag. Många länder saknar diplomatiska kontakter med den slutna staten. Nog finns även förhoppningar om att framöver kunna bidra med blågul hjälp rörande den hårt ansträngda situationen mellan USA och Nordkorea.

Sverige har också funnits på plats vid gränsposteringen mellan Nord- och Sydkorea - vid byn Panmunjom - varje dag sedan 1953. Vid den demilitariserade zonen pågår en insats, inom ramen för de neutrala ländernas övervakningskommission (NNSC), med uppgift att se till att vapenstilleståndsavtalet efter Koreakriget följs.

Men närvaron verkar inte uppskattas. NNSC har löpande kontakter med sydsidan, men från nordsidan är det - enligt svenska Försvarsmakten - tyst.

Källor: P3 Dokumentär, Försvarsmakten