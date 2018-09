Twitter möblerar om i sin tidslinje

Mikrobloggen Twitter gör om sin tidslinje. Användarna kan på nytt läsa inlägg i omvänd kronologisk ordning, med det senaste först.

Det är en återgång till hur det var innan 2016. Då infördes en tidslinje styrd av algoritmer som prioriterat populära inlägg.

Förändringen är valfri och aktiveras genom att användaren väljer bort inställningen "Show the best tweets first", meddelar Twitter via sitt kundtjänstkonto.

Twitter skriver att målet med tidslinjen är att ge en välavvägd mix av det senaste och det bästa, men att man inte "alltid lyckats med den balansen".

Planen är att framöver utveckla en funktion för att på ett enkelt sätt byta mellan olika typer av tidslinjer.