Upp till bevis för SD i kommunerna

Tavlorna på de blekgula väggarna ska bytas ut mot affischer från lokala hårdrocksfestivalen Sweden Rock, berättar Sölvesborgs Sverigedemokratiska kommunalråd Louise Erixon när hon blickar ut över sitt nya rum.

– Det är en ny roll. Man har ju rotat sig rätt bra i oppositionsrollen och nu ska man styra en kommun.

Sverigedemokraternas framgångar i valet blev inte oväntat störst i södra Sverige, och SD blev största parti i bland annat Sjöbo, Skurup, Svedala, Svalöv, Höör och Örkelljunga.

Partiet, som tidigare aldrig styrt en kommun, har med hjälp av Moderaterna också fått makt och inflytande på flera andra håll. Bland annat i Sölvesborg där Louise Erixon blev SD:s första kommuntopp. Sölvesborg styrs nu i koalition med M, KD och det lokala Sölvesborg- och Listerpartiet.

Ett halvår efter valet är det dock fortfarande oklart exakt vilka frågor som ska drivas. "Regeringsförklaringen" - det vill säga vad partierna tillsammans tänker göra - väntas bli färdig i mars, förklarar Louise Erixon för TT. Men vissa prioriteringar råder det samsyn kring: finansiering av en omstridd simhall, fler dagbarnvårdare och kommunala ordningsvakter med polisiära befogenheter.

– Trygghetsfrågan är samstyret väldigt överens om, säger Louise Erixon och fortsätter:

– Vi tar, kanske mer än det tidigare styret, den upplevda otryggheten på allvar.

Enligt Louise Erixson är det inte antalet brott som faktiskt anmäls i kommunen som är det viktiga.

– Den upplevda otryggheten har fått ta för liten plats i praktiskt politik, säger Louise Erixon och fortsätter:

– Man kan ju som politiker - eller journalist också för den delen - säga till allmänheten hur ofta som helst att "ni upplever fel". Men det betyder ju inte att de slutar uppleva det. Det är upplevelsen i sig som är ett problem för det påverkar hela samhället.

"Lärt mig mycket"

En knapp mil från Sölvesborg skyndar Bromöllas nya kommunalråd till bilen. Flera företagsbesök är inbokade - näringslivet är viktigt, säger SD:s kommunalråd Eric Berntsson i farten och ber TT ringa upp i morgon.

Över telefon berättar han hur han blev kommunalråd "över en natt". Man får nog växa in i rollen, konstaterar Berntsson.

– Jag hade en uppfattning om hur det skulle vara, men jag har lärt mig mycket på de här två månaderna ska jag säga.

I Bromölla styr SD i minoritet med stöd av M och KD,ett lokalt konservativt block av en typ som ratas på riksplan. En gemensam lista på saker att genomföra saknas. I stället har trion skapat en gemensam "budgetvision". Från SD:s håll finns löften om både tiggeriförbud, dagbarnvårdare och "mångkulturellt bokslut".

– Vi ska utreda invandringens konsekvenser för Bromölla kommun. Helheten, vad allt kostat för kommunen, säger Berntsson.

TT: Kalkylerar ni också på vinster med framtida invånare som skaffar barn, konsumerar, jobbar och betalar skatt?

– Vi håller på att titta på tidsperspektivet. Meningen är att vi skapar ett verktyg som är applicerbart även på andra kommuner.

Snabba ryck i Hörby

Cecilia Bladh in Zito halkade in på ett bananskal. Sent i höstas avslöjas det att Hörbys blivande kommunalråd använt begrepp med koppling till vit makt-miljö i sociala medier. Partiet sökte efter hans avhopp plötsligt en ny kandidat.

– Oerhört snabba ryck, det var inte riktigt planerat, säger in Zito till TT.

– En fredag får jag samtalet om jag vill ta rollen som kommunstyrelsens ordförande i Hörby. Jag tog helgen och talade med familjen.

Hon kallar sig socialkonservativ, saknar politisk erfarenhet och har bara varit partimedlem i cirka 1,5 år. Stora delar av livet har Cecilia Bladh in Zito bott utomlands och arbetat inom näringslivet. Tillbaka i Sverige anser hon att Sverigedemokraterna är det "enda partiet som ser verkligenheten som det är".

Nu styr SD Hörby kommun efter att ha ingått valsamverkan med Moderaterna, SPI och Kristdemokraterna. Samarbetet känns "naturligt och enkelt", tycker in Zito.

– Skåne ligger en mandatperiod före, vi hoppas att detta kommer sprida sig längre upp i landet när de ser att vi klarar det bra.

TT: Känner du press?

– Jag måste prestera. Det måste gå bra. SD i Hörby måste lyckas.

TT: Annars?

– Annars påverkar det väldigt mycket resten av landet och resten av SD:s möjligheter nästa val.