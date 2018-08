Värmen fick insekter att föröka sig snabbare

Det varma vädret har inte bara resulterat i torka, vattenbrist och svåra skogsbränder. Småkrypen har också påverkats. I Skåne har insekter som normalt bara förökar sig med en generation per år plötsligt hunnit med två.

– Vi studerar flicksländor och för första gången någonsin har vi sett att en del av dem hunnit producera en andra generation under nära nog naturliga förhållanden och i utomhusmiljö. Normalt tar det knappt ett år från vuxen till vuxen, men den här sommaren och på grund av det varma vädret har det bara tagit ett par månader, säger Erik Svensson, professor i zoologisk ekologi vid Lunds universitet.

Överraskning

Om det är så att insektssäsongen förlängs på grund av klimatförändringarna kan detta få dramatiska ekologiska konsekvenser.

– Det finns studier från Nordamerika som visar att barkborren där helt plötsligt börjat föröka sig med två generationer per år, i stället för en. Barkborren finns även i Sverige och om samma sak händer även här skulle det kunna få förödande konsekvenser för skogsbruket. Man kan också tänka sig problem för jordbruket, om skadeinsekterna blir fler, säger Erik Svensson.

De aktuella experimenten genomfördes i stora utomhusburar som ska efterlikna den naturliga miljön på Stensoffa ekologiska fältstation, strax utanför Lund. Men egentligen var forskarna ute efter att studera något helt annat.

– Planen var att larverna skulle ta ett år på sig att utvecklas, vilket är det normala, men några blev klara på bara en till två månader, vilket helt klart var en överraskning. Tidigare har vi bara sett det här i laboratoriet under artificiella förhållanden, aldrig utomhus. Insekter är värmekänsliga och om det är varmt speedas hela livscykeln upp. Både tillväxt och utveckling går snabbare, säger Erik Svensson.

Från söder

Enligt forskarna tyder resultaten på att insekter har en plasticitet vad gäller reproduktion och tillväxt.

– För 10 000 år sedan var Sverige täckt av is. Flertalet av våra insekter har sedan dess vandrat in söderifrån, från varmare länder där det är mycket vanligare att de förökar sig med två eller fler generationer per år. På grund av vårt kallare klimat stängde de av den här möjligheten och började föröka sig med en generation i stället. Men om de här varma somrarna fortsätter kan man tänka sig att den här "avstängningen" upphävs så att det blir vanligare med två generationer, säger Erik Svensson.