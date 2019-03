Varning för kraftiga snöfall inför Vasaloppet

Kraftiga snöfall väntas under söndagen och SMHI utfärdar klass 1-varningar i Värmlands, Dalarnas, Västmanlands, Örebros och Södermanlands län.

– Det kan falla uppemot tio centimeter under söndagen och vi har ju både Vasaloppet i Dalarna och hemvändande sportlovsfirare som bör ta det lugnt i trafiken, säger Linus Dock, meteorolog på SMHI.

Lågtrycket drar in över Värmland under förmiddagen och fortsätter österut under dagen. Värst drabbat blir norra Värmland och södra Dalarna. Men varningar kan komma för flera län framåt eftermiddagen.

– Vi kikar nu på om vi eventuellt behöver utfärda varningar även för Uppsala och Stockholms län, säger Linus Dock.

– Vi väntar oss snö även uppemot Gävleborgskusten men där är det inte sådana mängder att vi behöver utfärda varningar.

Temperaturerna kommer att ligga kring noll grader, enligt SMHI.