Vittnena: Kroppen slets nästan isär

Omkring tusen personer befann sig på gatan vid attacken. De första larmsamtalen är desperata:

"Ah hallå Drottninggatan det är en jävel som kör, han i i i kom igen nu, allt allt allt du har till Drottninggatan fort som fan."

"Han mejar ner allt folk nu."

SOS Alarm: "Har han kört på folk?"

"Ja ja han kör på folk han är helt galen. Drottninggatan för fan skicka allt du har. Tryck på knappen för i helvete, tryck på knappen, tryck på knappen."

Passerar livlösa

Larmsamtalet ingår i förundersökningen, som också samlar en mängd vittnesmål om skräcken och paniken vid attacken. Ett vittne räddar sig undan i sista stund och ser hur lastbilen träffar de två första offren.

"Jag minns dels ljudet när de träffades och att den ena kvinnan kastades lite längre än den andra. Det var som att hon träffades våldsammare. Jag minns att jag var chockad och skrek nej", berättar vittnet.

Polisen har i förundersökningen delat in Drottninggatan i sex zoner, där händelseförloppet beskrivs i detalj. Flera berättar hur de sprang för sina liv när lastbilen körde i sicksack över gatan. Ett vittne ser hur en kropp slungas upp i luften och nästan slits isär. Många bevittnar traumatiska scener med svårt skadade eller döda.

En livvakt som av en tillfällighet befinner sig på gatan säger att han direkt tänkte "Nice" (terrordådet i den franska staden).

"Jag får upp de här bilderna, antingen kommer det smälla en bomb eller så kommer gärningsmannen eller gärningsmännen att hoppa ur och börja skjuta. Jag springer, och jag passerar vad jag kan se är livlösa kroppar."

Kastar sonen

Övervakningsbilder visar hur en pappa sekunden före det att lastbilen dundrar förbi ser ut att kasta sin son åt sidan. Pappan, en 41-årig brittisk man, överlever inte. Pojken, som är fysiskt oskadd, tas omhand av en brandman. Han frågar om pojken har ont någonstans, men det har han inte, förutom i hjärtat.

– Han sade att han hade ont i hjärtat, han sa "Hur länge kan man ha så här ont i hjärtat?", berättar brandmannen i förhör.

De första poliserna på plats beskriver stor panik.

"Jag ser flera personer som är allvarligt skadade och människor skriker åt mig att de behöver hjälp. Vid ett tillfälle passerar jag en överkörd barnvagn, jag ser att barnvagnen är hoptryckt och det är blod i anslutning till vagnen. Jag kliver över ett avslitet ben och ser på motsatt sida en överkörd hund."

En läkare som skyndade till platsen vittnar om hur personer slet bort filtarna som täckte de avlidna för att fotografera och filma.

"Detta var helt fruktansvärt hemskt och det som jag upplevde som starkast av allt denna dag", säger han i förhör.

"Nu dör vi"

Vid övergångsstället alldeles före Åhléns träffas två kvinnor av lastbilen och skadas svårt. Den ena berättar i förhör hur folk plötsligt skrek. Hon kände en kraftig smäll, kände lukten av metall och sedan kommer hon inte ihåg så mycket mer. Ett vittne berättar om den andra kvinnan att hon i princip låg med pannan mot lastbilens vänstra bakhjul. Ett jack i pannan gick så djupt att pannbenet syntes.

En mamma som befinner sig utanför Åhléns med sin dotter berättar hur hon såg lastbilen komma dundrande. "Ok, nu är det kört för oss, nu dör vi", tänker hon innan de lyckas rädda sig in under taket vid varuhusets huvudingång. Dottern har efteråt haft funderingar och frågat "Är tjuven glad nu när han kört på människor?"

Fem personer dödades och tio skadades allvarligt vid attacken. Totalt ingår över 150 målsägande i målet - offer, anhöriga och andra som påverkats av dådet.