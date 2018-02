De 13 friade ryssarna går ny match i Cas

Med två dagar kvar till OS-invigningen försöker de 13 aktiva, plus två ryska ledare, i sista stund få en biljett till Pyeongchang-spelen. Bland de aktiva finns skidstjärnorna Alexander Legkov och Maxim Vylegzjanin liksom skeletonåkarna Alexander Tretjakov och Jelena Nikitina.

I torsdags friades 28 ryssar från dopningsanklagelser kring OS i Sotji 2014. Internationella olympiska kommittén (IOK) meddelade ett par dagar senare att 13 av dem eventuellt skulle kunna få vara med i Pyeongchang-spelen.

Efter en granskning av IOK fick de dock kalla handen, ett beslut som de 13 aktiva nu utmanar i Cas.

Enligt ett pressmeddelande från Cas är det samma domare som friade ryssarna som nu ska ta ställning till IOK:s beslut.

Men innan Cas tar sig an dessa 13 aktiva och två ledare ska man ta beslut kring de 32 idrottare som under tisdagen lämnade in överklaganden till Cas. Dessa anses av IOK inte tillräckligt "rena" för att vara valbara till en rysk OS-trupp. Förhören med de 32 idrottarna har precis inletts i Pyeongchang.

I december dömde IOK 48 ryska idrottare till livstidsavstängningar från OS, varav 28 friades i Cas, för dopningsbrott i samband med OS i Sotji 2014.

Den omfattande ryska dopningshärvan i Sotji har också lett till att Ryssland som nation stängts av från OS i Pyeongchang. 169 ryska idrottare, som har godkänts av IOK, får dock delta under OS-flagg som OAR (Olympiska aktiva från Ryssland).