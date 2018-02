Putin välkomnar Cas beslut

Idrottens skiljedomstol Cas friade 28 av 39 ryska vinterolympier från dopningsbrott, då den inte ansåg sig ha tillräckligt med bevis.

– Det bekräftar vår inställning att den stora majoriteten av våra idrottare är rena, säger Putin om beslutet.

Han tillägger att Ryssland måste fortsätta att arbeta mot dopning tillsammans med den internationella antidopningsbyrån Wada.

– Vi kommer att göra detta på ett bestämt sätt, säger han.

I december beslutade Internationella olympiska kommittén (IOK) att stänga av 39 ryska idrottare för dopningsbrott i samband med nationens hemma-OS i Sotji 2014. Ryssland överklagade domen till idrottens skiljedomstol Cas, och har nu fått rätt. 28 idrottare frias helt och elva fick delvis rätt när Cas presenterade sitt beslut under torsdagen.

Rysslands idrottsminister Pavel Kolobkov säger att landet nu ska be IOK att låta de 28 idrottarna som friats från dopningsbrott att tävla i Pyeongchang.

– Vi hoppas verkligen att IOK fattar ett beslut till förmån för alla rena idrottare som förtjänat rätten att tävla i OS, säger han.

Efter Cas beslut meddelade IOK att faktumet att de 28 idrottarna nu frias från dopningsbrott inte per automatik betyder att de kan tävla i Pyeongchang. Tidigare har IOK bjudit in 169 ryska idrottare - som anses rena - att tävla i OS under neutral flagg som OAR (olympiska aktiva från Ryssland).